La Caja Municipal de Préstamos debe estar al servicio de los trabajadores

El intendente dictó la resolución para intervenir la Caja Municipal de préstamos y designar al contador Sonza, que en el plazo de 90 días realizará un diagnóstico y la recuperará para los trabajadores.

El interventor de la Caja Municipal de Préstamos de la Ciudad de Corrientes tomó posesión del cargo. Tendrá la tarea de ponerla en funcionamiento en un plazo no mayor a los 90 días.

Una de las primeras medidas de Eduardo Tassano al frente del municipio de Corrientes fue intervenir la Caja Municipal de Préstamos, para regularizarla y ponerla al servicio de los trabajadores. El interventor deberá por mandato del Intendente realizar un diagnóstico y deberá buscar una solución.

El Secretario de Coordinación de Gobierno Hugo Calvano indicó que “entendemos que ha habido un desmanejo en varios aspectos, vacíos administrativos, cheques rebotados que fueron denunciados oportunamente, y un aumento de sueldo irregular que causó malestar en el personal".

“Hay una situación de desorden generalizado, incluso en el presupuesto 2018 tenemos un reconocimiento de deuda de más de 175 millones de pesos en una Caja Municipal donde el presupuesto no pasa de los 40 millones, esto quiere decir que han generado que la Caja Municipal esté al borde la quiebra, de casi nula operatividad. Si el Municipio no interviene y no pone recursos todos los días automáticamente tiene que cerrar sus puertas. Esta fue una decisión firme que tomó el Intendente y queremos que esta caja sea una herramienta que esté al servicio de los trabajadores y cumplir su funciona para lo que fue creada”.

INTERVENTOR

Jorge Walter Sonza, contador con trayectoria en el ámbito local, se ha desempeñado en la Caja Municipal como asesor del directorio.