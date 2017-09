Los ex combatientes de Malvinas de La Cruz ya tienen su Centro, el número 17 de la Provincia

Encabezado por el gobernador Ricardo Colombi hoy se concretó la inauguración del Centro e Ex Combatientes de Malvinas de la localidad de La Cruz, el número 17 en el territorio provincial,

que deja a las claras el compromiso del Gobierno con la causa Malvinas, y la decisión de rendir homenaje en forma permanente a aquellos que tomaron parte del conflicto y sus familias. El mandatario ratificó la política futura para el sector y anunció la construcción de nuevos centros en distintos puntos del territorio correntino, cuyo objetivo es concretar 27 edificaciones similares, que determinarán que haya uno por departamento.

Enclavado en la zona este de la ciudad, se inauguró en la fecha el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de la localidad de La Cruz, el acto fue encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, quien estuvo acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, de Salud Ricardo Cardoso, el director General Malvinas Argentinas José Galván, el intendente local Mateo Maidana, el presidente de la entidad de ex combatientes Gerardo Soto, ex combatientes de toda la Provincia, instituciones escolares con sus abanderados y la Banda de Música Vuelta de Obligado del Regimiento de Monte 30 de Paso de Los Libres.

El acto se inició con la entonación del himno nacional argentino, seguidamente el párroco local José Gómez concretó una invocación religiosa.

Seguidamente José Galván hizo entrega a Roberto Soto de una imagen de la Virgen de Itatí donada por la comisión directiva del Centro de esa localidad.

Gerardo Soto

El presidente del Centro de Ex Combatientes inaugurado expresó entre otros conceptos: “es un día muy especial, es un hito para la localidad, para nosotros y para nuestras familias, estamos cumpliendo un sueño. Hoy como hace 35 años, estamos concretando con una actitud patriótica este momento, con el pleno convencimiento, que más allá de todas las vicisitudes que hemos atravesado, estaríamos nuevamente dispuestos a ofrecer nuestras vidas por la defensa del territorio patrio”.

Para luego expresar:” como no emocionarnos, porque como todo acto inaugural, es también un acontecimiento social, y para nosotros muy especial, porque es del reencuentro, el de volver a emocionarnos con la presencia de aquellos con lo que compartimos esa experiencia única. Y por sobre todo quiero destacar que esta institución, será un lugar de encuentro con la comunidad, de información, de interacción, donde la causa Malvinas seguirá más viva que nunca” el final de sus palabras llegó acompañado emotivo viva la patria, que retumbo en oídos y corazones de los presentes.