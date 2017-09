La Nación aportará más de 15 millones para infraestructura y tecnología del Poder Judicial

El vicepresidente, subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Luis Rey Vázquez firmó hoy tres actas acuerdo de compromisos en materia de infraestructura y financiamiento con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano.

El acto se desarrolló en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, donde el alto funcionario nacional mencionó que para la ejecución de los proyectos el gobierno nacional destina más de 15 millones de pesos.

Estaban presentes, el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez y el de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres; el fiscal general César Sotelo; el Coordinador regional NEA del Plan Belgrano, Víctor Zimmermann, junto a los ministros Alejandro Chaín, Eduardo Panseri y Fernando Niz del Superior Tribunal de Justicia; el subsecretario de Desarrollo Humano, Manuel Aguirre; y otras autoridades

El ministro Garavano afirmó que desde el gobierno nacional brindan apoyo a todas las provincias, en el área Justicia con el programa 20-20, y “en este caso acá en Corrientes con estos tres proyectos que su ejecución se destinan algo más de 15 millones de pesos. Es un primer paso en esta línea de colaborar con la Justicia de Corrientes, los avances que vayan haciendo con infraestructuras y como en este caso también en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica que permita ir avanzando, sobre todo para darle una mejor respuesta a la población. Esa el desafío de lograr esta justicia más cercana, más transparente, que puedan reconstruir la relación de confianza entre población y justicia para tener en el 2020 una justicia más cercana y más efectiva”.

Garavano especificó que materialmente los compromisos firmados significan “una erogación de más de 15 millones de pesos” por parte del gobierno nacional, que serán destinados “a dos obras importantes que está desarrollando el tribunal superior y además a la constitución de todo un sistema de backup, de todo lo que es data center del Poder Judicial de la Provincia. Son herramientas más estructurales que tienen que servir para una mejor prestación de servicios de justicia”. Además dijo que se analiza la construcción de una nueva cárcel en Corrientes, que podría ser provincial o federal, y que la decisión política ya está tomada.

Reforma del Código Procesal

Posteriormente, en rueda de prensa, el ministro Germán Garavano sostuvo que tienen el desafío como gobierno nacional, creo que es por primera vez apoyar a las justicias provinciales, respaldar los procesos de transformación que hoy la sociedad reclama a la justicia. “Que sea más transparente, más cercana, que resuelva los conflictos en tiempo real y en esa línea la acción del Ministerio de Justicia a través de Justicia 20-20 es acompañar a las provincias”.

El funcionario indicó que la forma de evaluar a la Justicia generalmente pasa por los tiempos y la paradoja es que los que menos miden en término estadístico en todos los poderes judiciales del país son los tiempos de duración de los procesos. Cuando uno tiene una dificultad la esconde o no la muestra. “Nosotros tanto en material civil como en penal hemos impulsado reformas que atacan directamente el tema del tiempo y de la transparencia y la confianza del sistema, que son los pilares”, informó.

Agregó en este sentido que la ley de flagrancia nacional ha permitido romper la puerta giratoria a nivel país, de delincuentes que cometían delitos y salían inmediatamente, recuperaban la libertad, lograr que esos casos se resuelvan en menos de 30 horas. El 68% de los casos de flagrancia hoy se resuelven en 30 horas y el promedio de duración se redujo a 2 meses cuando antes tardaba más de 2 años.

“Nosotros en su momento conversamos con el gobernador sobre el sistema adversarial o acusatorio; la reforma del código, recién también estuvimos comentando. Está todo el apoyo del gobierno nacional para avanzar en esa iniciativa; hemos hechos ya varias capacitaciones y actividades, tanto en el sistema acusatorio como en investigación criminal, que es uno de los grandes desafíos del sistema judicial. En esa línea tenemos el compromiso de seguir trabajando hasta el momento en que la legislatura provincial decida abordar el código. En esto planteamos también la necesidad de que se puedan ir desarrollando pruebas pilotos con temas de flagrancia y otros como para que se vaya generando la cultura y se vaya mostrando ya resultados en la agilización del sistema judicial, especialmente del sistema penal”, manifestó el ministro.

Sobre esta cuestión Garavano dijo que hubo un compromiso “muy fuerte” de los ministros y en esa línea lo que también acordamos es que “los nuevos proyectos de apoyo, como estos tres que se firmaron hoy, tratar ya de destinarlos en estas cosas en específico, más allá de algunas otras infraestructuras”; para poder enfocar los nuevos proyectos, temas de transformación del sistema judicial.

También respondiendo a otra inquietud de la prensa Garavano informó que el juicio por jurado hoy funciona en Buenos Aires y otros puntos del país; nosotros recomendamos primero avanzar hacia el sistema acusatorio y en una segunda etapa incorporar el juicio por jurado. Parece lo más razonable, hacer el cambio de golpe a veces no es conveniente. Entonces en esa línea y teniendo en cuenta que una de las complejidades del jurado son los costos y la logística, que es muy difícil, hay que adaptarse a las audiencias. Es un tema bastante complejo de infraestructura y de logística hacerlo en una segunda etapa.

Sobre declaraciones de la ex presidente Cristian Fernández de Kirchner refiriendo a la justicia y fundamentalmente en lo que hace al caso Maldonado, de acuerdo a su visión dijo que “es un caso muy triste, dramático, donde el Poder Ejecutivo está acompañando al Poder Judicial, al juez, a la fiscal, que están investigando el caso con todas las herramientas, de hecho, la ministra (Patricia) Bulrrich a través de una propia investigación de Gendarmería Nacional y otra investigación de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio serán aportado a la Justicia todos los elementos que surgieron de esas investigaciones. El camino es trabajar, tratar de encontrar a Santiago, saber qué es lo que pasó. Despejar mucha especulación política y muchas cosas que se trataron de introducir en la causa con esa finalidad política, que terminaron desviando la investigación judicial.

En cuanto al caso del ex fiscal Alberto Nisman es una gran deuda que tiene la justicia, esclarecer qué es lo que pasó y como gobierno no harán comentario, todavía el informe no está presentado formalmente, hay que ser prudentes en esto y hay que esperar el peritaje.-

El ministro Germán Garavano finalizó la actividad en Corrientes al promediar esta mañana y se trasladó hacia el aeropuerto de Resistencia desde donde iba a emprender el vuelo a la ciudad de Buenos Aires.-