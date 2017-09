Colombi ponderó al Campo “como el motor económico del país”, en la apertura de una nueva exhibición rural

El gobernador de la provincia dejó formalmente inaugurado este domingo, una nueva edición de la muestra rural de la ciudad de Mercedes, en el complejo ferial local.

En este marco, el Mandatario sostuvo que “es la producción agropecuaria la que va a recuperar al país de una manera más inmediata”, destacando –nuevamente- la relación permanente con el Gobierno nacional. Entre otras consideraciones, también remarcó que “son las acciones de gobierno las que dan de comer al pueblo, y no la ideología en sí”.

Tras compartir un almuerzo de camaradería junto a miembros de su gabinete, productores de la zona y público en general; Ricardo Colombi se dirigió hasta la tribuna oficial de la Sociedad Rural local para encabezar la ceremonia de apertura. En la ocasión, el mismo estuvo acompañado por el presidente de la institución; Raúl Roldán, el presidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Dardo Chiesa; y el diputado nacional, Gustavo Valdés.

Antes de dar inicio al acto, el precitado legislador destacó -al ser consultado por la prensa- “la importancia de acompañar permanentemente a los productores en este tipo de ferias, ya que los correntinos somos socios en el crecimiento nacional, a través del Campo”.

Más allá de subrayar la fortaleza ganadera, arrocera y citrícola del sector productivo local, Valdés también remarcó “la importancia de los grandes aserraderos de Corrientes, que proveen la generación de energía a través de la biomasa, lo que nos da una inserción nacional que es muy importante”. “Si a esto le sumamos la nueva concepción que tenemos del sistema del Iberá, donde somos productores de naturaleza, y seguimos proyectando en la dimensión que está teniendo el turismo en Corrientes, creo que podemos generar muchos puestos de trabajo -tanto directos como indirectos- y posicionarnos como una de las mejores provincias de argentinas”, recalcó el mismo.

Gobernador Colombi

Iniciando su alocución, Ricardo Colombi celebró la concreción de una edición más de la muestra rural en su ciudad natal, considerando que “el Campo es el motor de la economía del país, y es la producción agropecuaria la que va a recuperar al país de una manera más inmediata”. “En esto, la dirigencia rural ha tenido un rol muy importante en Corrientes a partir de su participación, proveyendo que podamos llevar adelante importantes proyectos como el Plan Aguas, el Plan Ganadero, llevar internet a las escuelas y energía a los parajes”, enumeró el Mandatario, reconociendo que “gracias a esa participación, vamos a terminar a fin de año casi 2mil km de caminos de ripio en distintas zonas, gracias al Fondo de Desarrollo Rural, una herramienta importantísima que nos permite volcar al sector casi 200 millones de pesos, gracias al impuesto inmobiliario rural”.

Volviendo a destacar la permanente relación entre Provincia y Gobierno nacional, Colombi remarcó que “las reglas de juego son claras y permiten al productor y al empresario saber cuál es el camino a transitar; ya que el Gobierno nacional respeta las autonomías provinciales, podemos proyectar el trabajo en conjunto entre el sector público y privado”. “Lo que se viene es mejor para el país, el año que viene el crecimiento va a tener entre un 3 y 4 por ciento más”, transmitió el mismo.

El jefe de estado provincial expresó enfático que “son las acciones de gobierno las que dan de comer al pueblo, y no la ideología en sí”. “En Corrientes somos lo que somos, por el compromiso de cada uno de los correntinos, ya que somos la provincia con menor presión tributaria del país”, añadió, puntualizando. “Los argentinos hemos recuperado la libertad, y con la libertad podemos trabajar, hablar , circular, y hacer lo que queramos; hoy esa libertad la debemos defender, y juntos podemos hacer las cosas mejor, para vivir en un mejor país, provincia y ciudad”, agregó emotivamente, saludando –finalmente- “a todos los maestros, que celebran su día mañana”.

Presidente de la Sociedad Rural

Raúl Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Mercedes en primer lugar agradeció la presencia de autoridades, productores y público en general. Destacó que para cubrir las expectativas de la institución centenaria se necesita del trabajo de un grupo de personas y no de un sólo hombre, por lo tanto agradeció el compromiso y acompañamiento de la comisión directiva y de los socios, y también del Gobierno provincial. Hizo extensivo además a las cabañas, empresas comerciales y las instituciones que dijeren presente en esta muestra; mientras que fue propicia la ocasión para saludar a los maestros en vísperas del 11 de septiembre.

“Desde el mes de diciembre de 2015 empezó una nueva etapa en el país, no debemos olvidarnos hasta donde hemos llegado y lo que aún nos falta para volver al ranking en el mundo, en el que la Argentina estuvo y merece estar”, afirmó Roldán.

En otro tramo de su discurso, el titular de la Sociedad Rural mercedeña indicó: nos queda muchos kilómetros por recorrer, pero hemos iniciado el camino del cambio y no debemos retroceder, pensamos en dejar un mejor país para nuestros nietos y seguramente serán nuestros hijos los que deban construirlo. “Corrientes ha sido una provincia olvidada y castigada por el Gobierno nacional anterior con su política de amigo – enemigo, debeos dejar atrás este sistema y empezar a construir junto un nuevo país donde el objetivo sea trabajar para el bien de la comunidad. Luego de más de una década de aislamiento, nuestra provincia comienza a ver los resultados de la inversión en la obra pública, construcción de parques industriales, escuelas y ferrocarriles, y un claro ejemplo es la reparación de la Ruta 119 y la repavimentación de la Ruta 123”, enfatizó.

Debemos felicitar y ponderar la decisión del Gobernador al permitir la gestión del Ministerio de la Producción, a través del Fondo de Desarrollo Rural, para reparar los caminos de ripio de la provincia y la incorporación de contratistas privados que han demostrado gran eficiencia en esta tarea.

Finalmente, el doctor Roldán señaló que la entidad que dirige está cumpliendo a pleno su función gremial ocupando lugares en CRA, Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, FUCOSA, consejo local de INTA Mercedes y otras entidades intermedias, donde se deja sentada la posición de defender a los productores de la zona. “Señoras y señores, el Gobierno nacional en poco tiempo ha resuelto muchos temas y está solucionando problemas escondidos durante años: inflación, pobreza y desocupación. Hoy el campo argentino a sólo veinte meses del nuevo escenario, con confianza y credibilidad ha vuelto a apostar y a recuperar la superficie sembrada de maíz 4,2 millones de hectáreas, la más alta de las últimas 16 campañas, se estiman 400 mil hectáreas en las superficies sembradas con trigo, comienza a recuperarse el stock vacuno con un aumento de un millón de cabezas por año, cifras de esta semana indican un 37,5 % más de recaudación en el país, lo que está marcando una reactivación en el consumo”, puntualizó y añadió “estos números son reales, ya no está intervenido el INDEC ni se pueden dibujar las cifras, hoy debemos ser optimistas llevar adelante el país que queremos, una Argentina con valores, apostando a la educación, a la seguridad y al trabajo; todo depende de nosotros, de elegir a la hora de votar políticas que nos representen y comprometernos como ciudadanos”.

Dardo Chiesa

A su turno, el titular de CRA se refirió al devenir del sector agropecuario y del país, tiempos difíciles y políticos, de definiciones, de construcción y de reconstrucción. Entendiendo que al sector le devolvieron la libertad de comercio, sacaron las retenciones y este sector respondió con 49 millones de toneladas de maíz, 19 millones de toneladas de trigo, también record en la soja, con un millón de toneladas más de producción de carne por año, subiendo la faena a 800 mil terneros y el año que viene va a haber 420 mil toneladas para exportar y ese es el desafío, porque hasta ahora fue volver a la normalidad y queda la etapa de construcción.

Hizo hincapié además en la reforma tributaria que debe ser integral, que tome al estado nacional, provincial y municipal y que ellos entiendan que el único que paga es el productor agropecuario y que no puede ser agobiada por los impuestos. “Debemos entender que desde Salta a Tierra del Fuego la producción es distinta, de esta forma darle la posibilidad de industrializar nuestros productos en donde le demos valor agregado para que nuestros hijos se queden acá en Mercedes o en Curuzú, en definitiva en Corrientes donde se producen los productos. Cuando exportamos un barco de sojas, no sólo exportamos la materia prima, exportamos miles de horas de trabajo para procesar esa soja que se va a hacer en otro lado, la Argentina necesita empleo y no podemos exportar materia prima, porque esa producción es valor agregado y eso es trabajo que lo necesita nuestra gente”, manifestó Chiesa.

Por otra parte, el referente nacional sostuvo que se necesita seguridad jurídica que ampare a las empresas, pero que también den el marco de legalidad en donde que como ciudadanos tenemos que vivir. Cuando un inversor extranjero mira la Argentina, no está mirando si nos subieron o nos bajaron el IVA, si nos subieron o cambiaron un impuesto por otro, lo que está mirando es si los corruptos fueron presos o no.

Tenemos por delante el tema de la construcción y es muy importante la participación honesta y con capacidades, debatir entre todos; no importa si estamos de acuerdo o no, lo importante es el respeto de las posiciones porque nadie tiene la verdad, “nosotros tenemos la nuestra que es un pedacito de todas y nos encanta y nos gustaría seguir debatiendo, siempre decimos que cuando se debate hay dos caminos: se gana o se pierde, si se gana se gana y si se pierde se aprende y se acompaña para seguir construyendo, ese es el camino que necesita la República.

Por último, el titular de CRA felicitó especialmente a los maestros e hizo un reconocimiento a los maestros rurales que son una parte esencial de nuestro país, porque sabemos del esfuerzo que ellos hacen.