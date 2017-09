“Camau tiene que dejar los discursos marketineros y hacerse cargo del kirchnerismo”

De esta manera se expresó el ministro coordinador del Gabinete provincial, Eduardo Vischi tras las entrevistas pagas que pautó Camau Espínola y Nito Artaza con el canal América y TN. El funcionario provincial hizo hincapié en que se trata de un discurso “lleno de mentiras, con un contenido vacío que sólo busca el efecto”.

Vischi, que es candidato en primer término a Diputado provincial, consideró necesario advertir a la gente que “Camau fue y es producto del kirchnerismo, tiene que hacerse cargo. Ahora intentan hasta esconder su origen con un nombre diferente para la alianza que encabezan”, remarcó.

Así señaló varias de las falsedades en la crítica de Espínola. “Cuestiona la situación del narcotráfico en zona de frontera, pero eso es obligación del Estado nacional y fue el kirchnerismo el que retiró a la Gendarmería de nuestras fronteras. Nos hicieron totalmente vulnerables al narcotráfico”.

De esta manera recordó su experiencia como Intendente de Paso de los Libres. “Como Jefe comunal de zona de frontera padecí el desmanejo del gobierno que defendía y el modelo que defiende”.

Así hizo hincapié en que “los gendarmes que nos quitaron del control aduanero fueron reemplazados por militantes de La Cámpora”. Y reparó en el detalle “la Gendarmería fue de al Conurbano de Buenos Aires para tratar de controlar la pobreza y la exclusión que generaron en 12 años de relato”.

Por último aseguró que Camau no tiene ninguna autoridad para cuestionar. “¿Con qué autoridad moral cuestiona? Siendo Secretario de Deportes en la era K no se le conoce gestión alguna a favor de los correntinos”. Y lamentó que “a través del deporte es por donde se puede ayudar a los chicos a no caer en las adicciones o a salir de ellas. Siquiera asumió tal responsabilidad en un tema tan trascendente que en la Provincia sí entendimos”.