Juegos Correntinos 2017: Se disputan las finales del Zonal 3

El secretario de Deportes, Jorge Lucietti, participó este viernes, de las rondas decisivas para coronar un representante por la Zona 3 de la disciplina Fútbol Masculino Sub 16 de los Juegos Correntinos 2017, clasificatorios para los Nacionales de Mar del Plata.

Desde el pasado jueves, el mencionado funcionario junto al coordinador, Mario Ortovsky, se encuentran supervisando la marcha del evento en esa zona de la Provincia.

En Fútbol Masculino Sub 16, la Zona 3 cuenta con la participación de los representativos de las localidades de San Antonio Isla Apipé, Colonia Liebig, Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Alvear, La Cruz, Ituzaingó y Garabí. Asimismo, próximamente se hará el zonal de Handball Sub 16 masculino y femenino en Gobernador Virasoro, en tanto que el Voley Sub 17 tendrá fecha el próximo lunes en Santo Tomé.

Cabe señalar que el conjunto de representativos clasificados por la Zona 3 de cada deporte deberá jugar la instancia Provincial de los Juegos Correntinos 2017, para recién obtener el pasaporte final a los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata. En la etapa Provincial competirán equipos de las 6 zonas geográficas de Corrientes.

Fechas

Provinciales: Sub14: 25, 26 y 27 de agosto. Sub16: 1, 2 y 3 de septiembre. Adultos Mayores: 15, 16 y 17 de septiembre en Itá Ibaté.

Los Juegos Nacionales 2017 para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación. Mientras que las competencias para Adultos Mayores se realizarán en San Juan, del 15 al 19 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa.

Las competencias para atletas discapacitados serán en Resistencia, Chaco, del 22 al 28 de noviembre.