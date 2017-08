Justa reparación histórica en homenaje al General San Martín

En el marco de un aniversario más por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, este jueves se llevó a cabo el acto inaugural correspondiente a la restauración y puesta en valor del Templete que cubre parte de la casa natal del prócer, en la localidad de Yapeyú.

En la oportunidad, el gobernador Ricardo Colombi agradeció en la persona del ministro Pablo Avelluto “la decisión de llevar adelante ésta inversión” y volvió a reclamar “que el 17 de agosto sea considerado como un feriado nacional”.

Pasado el mediodía, como antesala a la ceremonia central, se realizó el descubrimiento de distintas placas en memoria a los caídos en la Guerra de Malvinas, sobre la Plaza San Martín. El reconocimiento evoca el recorrido de los ex combatientes desde Yapeyú hasta Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino, y fue emcabezado por el intendente local, Ramón Barrios, junto al vicegobernador Gustavo Canteros y la ministra de Turismo, Inés Presman; entre otros funcionarios y legisladores presentes.

Tras el sencillo homenaje, las autoridades se dirigieron hacia el Templete sanmartiniano para participar del acto inaugural programado por las obras concretadas a través de una inversión de 10 millones de pesos, por parte de Nación.

Junto al Gobernador Colombi, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto y el intendente local, fueron parte del evento el general de Brigada, Guillermo Tabernero; el vicegobernador Gustavo Canteros, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el titular del Instituto de Cultura, Gabriel Romero; el director nacional de Arquitectura, Emiliano Michelena; el director de Relaciones Institucionales, Nicolás Roibás, representantes de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, cuerpo de Granaderos a Caballo; demás funcionarios y legisladores nacionales y provinciales. También homenajearon al Padre de la Patria en esta inauguración, los titulares de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Educación, Susana Benítez; de Coordinación, Eduardo Vischi; de Desarrollo Social, Federico Mouliá y los legisladores Pedro Braillard Poccard y Sergio Flinta, entre otras autoridades y representantes del Legislativo local y nacional.

Tras la presentación formal de la presente obra, la presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, Teresa Anchorena, -presente en el lugar- manifestó su satisfacción por la concreción de la misma. “Desde el Ministerio de Cultura de la Nación, junto a la Dirección Nacional de Arquitectura y la Comisión Nacional de Monumentos, decidimos acompañar a Corrientes para realizar esta obra, ya que proteger y conservar nuestro patrimonio es confirmar la vocación de lo que quisimos y queremos ser como pueblo libre”, expresó la misma.

En otro orden de temas, Anchorena destacó que “es importante que evoquemos en este Templete el propio nacimiento del General San Martín”. “Sabemos que en su Yapeyú natal ya albergaba una pulsión por la libertad, de eso se trata la preservación que llevamos adelante”, agregó.

Continuando con su alocución, la titular de la Comisión de Monumentos dio cuenta en la oportunidad que “el ministro de Cultura nos alentó a hacer esta obra, en éste lugar que de por sí ya es muy bello, con su arquitectura neocolonial, al cual hemos puesto en valor como se merece toda la gente de Yapeyú”.

Ministro Avelluto

Al hacer uso de la palabra, el titular de Cultura de la Nación recordó que “en febrero del año pasado vine aquí a Corrientes y me reuní con el gobernador Colombi, quien me miró fijo y me dijo ´chamigo, necesito que arreglemos el Templete´, y me contó cómo los correntinos habían sido destratados durante muchos años con el abandono de éste lugar, también el fuerte vínculo de todos los correntinos con la figura del General San Martín”. “Esta obra es importante más allá de los 10 millones de pesos de inversión, ya que los argentinos estamos bastante peleados entre nosotros, y lo que nos une es mucho más importante, ya que la figura del General San Martín nos genera una sensación fraterna, un país de hermanos; independientemente de cómo pensemos cada uno de nosotros, San Martín es un punto de encuentro, un punto de unión a pesar de nuestras diferencias, porque es donde nos encontramos todos en una misma idea y en un mismo vínculo de hermanos, y por todo eso, hicimos esta obra ”, agregó, emotivamente.

Finalmente, el funcionario nacional consideró que “ésta, se trata de una pequeña obra para la gente de Corrientes, que sienten a San Martín más que en cualquier otro lugar de la República.”

Gobernador Colombi

Al dirigirse al público asistente, por su parte, al mandatario provincial sostuvo que “si bien éste es un paso muy importante (respecto al Templete renovado), cabe recordar que Corrientes le ha dado mucha sangre al país, y el país está en deuda con Corrientes”. “Hoy en el resto del país es un día común y normal, y a nosotros como correntinos nos duele eso y nos va a seguir doliendo porque San Martín es San Martín”, espetó, reclamando que el 17/8 sea considerado feriado nacional.

Colombi fundamentó su posición, aclarando que “esto no apunta solamente a que la fecha sea simplemente considerada como un feriado nacional, sino a lo que significa el paso a la historia del Padre de la Patria”, recordando que en su paso como legislador por el Congreso nacional “no tuvimos suerte” con los proyectos presentados.

Al finalizar, y cerrando el acto inaugural, el gobernador provincial agradeció a las autoridades nacionales por la restauración concretada “ya que en menos de un año se pudo realizar esta obra, porque primó el interés de los correntinos”, agregando e instando –nuevamente- que “la deuda va a estar saldada cuando el 17/8 sea conmemorado y celebrado por todos los argentinos, en todas las provincias”.