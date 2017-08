Conceptos acerca de "Aspectos básicos de la inmuno-prevención de las mascotas"

La conferencia se hizo en la sede de Baibiene 1975 y fue dictada por Cecilia Figueroa. La disertante puntualizó la charla en los factores que se deben tener en cuenta en el momento de la inmunización.

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes dictó, el viernes último en su sede de Baibiene 1975, una conferencia sobre "Aspectos básicos de la inmuno-prevención de las mascotas".

La actividad estuvo a cargo de médica veterinaria Cecilia Figueroa. Asistieron profesionales de distintas provincias de la región y del interior de Corrientes, como también estudiantes avanzados.

Sobre la concreción de estas acciones, Figueroa describió que "se trató de una charla práctica en la que abordamos todos los factores que se deben tener en cuenta en el momento de la inmunización, para lograr el éxito de la misma".

"Al desempeñarme en un laboratorio visito, constantemente, veterinarias y encontramos algunas fallas y dudas del veterinario. A veces piensan que una buena vacuna le va a garantizar el éxito de la inmunización y no tiene en cuenta otros aspectos como el estado general de la mascota", mencionó.

"Es un tema básico que si bien se aborda en la carrera en la práctica diaria muchas veces no es tenido en cuenta. Muchos colegas a la hora de inmunizar creen que con una vacuna ya está solucionado el problema, y cuando esa dosis produce alguna reacción adversa en el paciente, como dolor o fiebre no lo ven con buenos ojos. Cuando justamente eso muestra que está actuando el sistema inmune. Además cuando al dueño de la mascota no se le explica esto obviamente que se asusta", precisó.