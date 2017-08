Los residuos electrónicos y su impacto en el medio ambiente, como debe darse el tratamiento

El Defensor del Pueblo, Cesar Vallejos Tressens junto al doctor Juan Castelo hablaron del proyecto que plantea el tratamiento de los residuos electrónicos.

A su vez, en el programa "Ciudad Invisible", hablamos también con uno de los investigadores del CEGAE que se encuentra desarrollando el proyecto Eco Compus para reutilizar residuos informáticos de la Universidad.

El defensor del Pueblo de Corrientes, presentó en la Cámara de Senadores de la Provincia un proyecto de ley donde impulsa la gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raees). En este marco y acompañado por el doctor Juan Castelo, visitó Radio UNNE para comentar sobre el boceto que propone la recolección diferenciada en toda la provincia de artefactos electrónicos como celulares, computadoras, heladeras o aparatos de audio y video, al finalizar su ciclo de vida útil.

"Cuando se habla de contaminación de residuos electrónicos nos referimos a que estas actividades producen graves daños a la salud de las personas, de la fauna y de la flora" enfatizó el defensor al tiempo que explicó que "el gran problema hoy es que la gente no tiene donde llevar los residuos electrónicos y estos se terminan mezclando con otros residuos y contaminan las napas de agua".

Por su parte, el doctor Castelo agregó que "el proyecto que ya se encuentra en legislatura contempla también la creación de centros de recepción en distintas jurisdicciones para su posterior tratamiento adecuado y disposición final, además, estipula marcas específicas para los Raees". En este sentido señaló; "queremos que el Ministerio de Industria de la provincia reciba toda esta basura electrónica y que en el interior sean los municipios los que trabajen en enviar estos residuos a la provincia".

También desde el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE) de la UNNE se viene trabajando en esta temática. Uno de sus investigadores, el geógrafo Luis Pellegrino, explicó en Radio UNNE que "existe un proyecto llamado Eco Compus en el que se recolectan todos los residuos informáticos de la UNNE y luego de reutiizarlos se realizan donaciones de computadoras y aparatos a las escuelas rurales que lo necesitan".

Pellegrino agregó que "se está desarrollando el diseño de una Planta de reciclado de RAESS para que no tengamos que derivar a Buenos Aires los residuos que ya no podemos reutilizar". Agregó finalmente que esto solucionaría grandes problemas en la región ya que son muchas las provincias que lo necesitan y no existe una planta con estas características en la zona".