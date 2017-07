Con nuevos aumentos, Provincia paga sueldos de julio desde el 26

El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres, adelantó que los haberes de este mes se pagarán entre el 26 y 28 próximo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó que, con aumentos para los sectores Docente y Vialidad, entre el 26 y 28 próximo la Provincia abonará los haberes de julio a 75 mil agentes, activos y pasivos, dependientes de la administración pública provincial.

“Ejecutando la política salarial resuelta por el gobernador Ricardo Colombi y diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el pago de este mes, los agentes del sector Docente percibirán un blanqueo de 300 pesos, y los de Vialidad Provincial un blanqueo de $250”, adelantó el ministro Vaz Torres.

El titular de la cartera económica correntina informó que la mejora salarial en el sector Docente alcanzará a 40 mil puestos laborales, y en Vialidad Provincial, a unos 450 puestos laborales.

“Con el blanqueo de $945, en el año, el sueldo básico docente pasará de $4.812 a $5.757 en 2017”, dio a conocer el ministro Vaz Torres.

“Con las medidas aplicadas durante el año, en la ejecución de la política salarial, los agentes del sector Vialidad Provincial acumularán la suma remunerativa de $1.000 a fin de 2017”, dijo el jefe de la cartera económica provincial.

DÍAS DE PAGO

El jefe de la cartera económica adelantó que el sueldo se pagará los días 26, 27 y 28 de este mes. “En articulación con el Banco de Corrientes S.A. se trabaja en la definición de los montos por tramos; una vez que estén resueltos se comunicará a la opinión pública”, afirmó Vaz Torres.

SUBA DEL 108%

“Este mes también el Gobierno Provincial sumó otros $40 millones a la inversión salarial en concepto del plus mensual, remunerativo no bonificable, aumentando el monto de $2.300 a $2.700 de bolsillo. Esta decisión del gobernador Colombi significó una mejora del 108 por ciento del beneficio en lo que va del año; en enero el plus era de $1.300”, afirmó Vaz Torres.

“Con estos nuevos $40 millones volcados, la inversión global, mensual, del adicional asciende a unos $215 millones. La medida alcanza a más de 75 mil agentes públicos provinciales, activos y pasivos (incluyendo jubilados municipales)”, dijo el Ministro.