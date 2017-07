Histórico debut de Remates ganaderos en Mburucuyá cerrando el primer ciclo 2017

Con la llegada del invierno pero cumpliendo la palabra empeñada de realizar una jornada campera en la tierra de Salvador Miqueri,

el Gobierno Provincial en la órbita del Instituto de Desarrollo Rural consumó en la comuna que lidera Cristian Gustavino, el 1º Remate de Pequeños y Medianos Productores. Se consignaron 1300 vacunos de una cuarentena de productores.

Los precios fueron importantes llegando a pagarse $43 por un lote de terneros. “Es la conclusión del primer ciclo que consistió en 17 eventos durante este primer semestre, pero si piden los productores habrán otros más”, explicó el titular del IderCor, Vicente Picó.

El predio de la sociedad rural de Mburucuyá se convirtió en las últimas horas en el epicentro del sector ganadero con la consumación del 1º Remate de Pequeños y Medianos Productores organizado por el Instituto de Desarrollo Rural y el acompañamiento del Municipio y otras organizaciones vinculadas a este evento que surgió hace más de una década en Mercedes, durante la primera gestión del Gobernador Ricardo Colombi.

Previa realización de la jornada que tuvo en el martillo a la consignataria Che Piré SRL, el Estado Provincial y municipal realizaron importantes aportes para la construcción de corrales y el acondicionamiento del predio que fue testigo por primera vez de una venta de hacienda bajo este formato, del cual la Provincia se hace cargo del flete, comisión y derecho de pista.

Las actividades formales estuvieron encabezados por el titular del IderCor, Vicente Picó, el Intendente Cristian Guastavino, gabinete municipal y miembros de las instituciones que participan activamente en los remates. Se desarrolló un almuerzo de camaradería y la entrega de distinciones a los productores de acuerdo a los segmentos habituales como el mejor lote, el productor de mayor distancia recorrida, la mujer productora entre otras.

Posteriormente hizo uso de la palabra el máximo referente del Instituto de Desarrollo Rural quien ante los productores enunció "Estamos muy contentos, no esperábamos semejante éxito y hay que agradecer el apoyo de la rural, el municipio y de los casi 40 productores que consignaron 1300 animales. Muchos conocen este sistema pero quienes están por primera vez en este evento, un Remate significa una mejora de un 25% en las ventas para el productor, sumado a los gastos de comercialización y lo más importante, la oportunidad de juntarnos y compartir además de conocer los problemas del sector en un contacto cara a cara, es algo que no tiene precio".

No obstante el funcionario provincial reconoció que “las condiciones de la hacienda no es la mejor, lo cual reafirma lo que proponíamos que era desprenderse de la hacienda que no podía aguantar el campo, creo que los productores pueden hacer caja y recomprar hacienda cuando tengan campo disponible”.

De la misma manera, el jefe comunal local, Cristian Guastavino calificó como “un momento histórico, para nosotros es toda una satisfacción y nos convirtió en el epicentro del sector ganadero y donde se puso lo mejor de cada uno para que este acondicionado el lugar y a partir de aquí vendrá seguramente otro remate y exposiciones ganaderas “

NUMEROS QUE VALEN

En materia de resultados, desde IderCor confirmaron la venta total de la hacienda puesta bajo martillo con precios de terneros de entre $38 y hasta $43, lo cual es muy significativo en este momento donde el invierno es un factor negativo para el productor. Asimismo, con el Remate en Mburucuyá se completó el evento 17 del año y un volumen total de hacienda vendida durante estos meses superiores a 120 millones de pesos.