ECO+Cambiemos presentó su plan de desarrollo urbano con respaldo nacional del Plan Belgrano

El funcionario nacional respaldó en la ocasión a la fórmula de Eduardo Tassano y Emilio Lanari, al comprometerse en el financiamiento de obras “estructurales para el desarrollo” de Corrientes, como el plan hídrico y otras.

Fue así que se planteó “una ciudad moderna”, con tres distritos distintos por sus respectivas características, para tender a la “inclusión y desarrollo sostenible”, mediante una “visión metropolitana”.

La presentación tuvo lugar en el Salón Iberá del Hotel de Turismo y dio comienzo pasadas las 10 con la presencia del titular del Plan Belgrano, José Cano que acompañó a los candidatos a intendente y vice, Eduardo Tassano y Emilio Lanari, respectivamente. En la misma mesa también estuvieron el responsable del Plan Belgrano para el NEA, Víctor Zimmermann y la delegada regional NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.

El primero en tomar la palabra fue Cano y sostuvo así que “vivíamos en la Argentina de la inmediatez y de los grandes anuncios que finalmente nunca llegaban”. Y entendió que “más allá de los recursos e inversiones en obras que se destinen a las provincias, tenemos que trabajar sobre valores de calidad institucional y el federalismo es central en esto”.

En este marco, inscribió la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias y la reactivación del sistema ferroviario para recuperar la conectividad del Norte argentino para el desarrollo económico y social. “Hoy el presidente de la Nación está gestionando en China, 360 millones de dólares para 1.040 kilómetros de vías desde Garupá, Misiones hasta Zárate y el retrochado del Ferrocarril Urquiza. Y estamos reuniéndonos también por el ramal U24 que une Monte Caseros – Corrientes”, señaló al respecto.

El funcionario nacional afirmó que “acompañar hoy a Eduardo (Tassano) y Emilio (Lanari) tiene que ver también con ese valor, porque muchas de las cosas que forman parte de su plan para cambiar la capital de Corrientes, y no tengo dudas que así será, tiene que ver con superar esta Argentina de la inmediatez”.

Y sostuvo que “es muy importante que tengamos desde Cambiemos a dos candidatos que buscan transformar definitivamente a esta Capital, porque en esa inmediatez perjudicial, algunos buscan inaugurar pavimento, pero olvidan las obras estructurales que necesita el desarrollo, y el plan hídrico de Tassano apunta a eso, a resolver los problemas sistémicos de las grandes capitales, porque no se encaran las obras de infraestructura que se deben hacer”.

“Pero esto va cambiar a partir del 4 de junio, cuando Tassano y Lanari lleguen al Municipio, porque desde el Gobierno nacional y el Plan Belgrano nos comprometemos a que esas obras tengan financiamiento y las vamos a encarar juntos”, exclamó Cano.

Luego, Tassano señaló que “una vez más estamos hablando de propuestas, de ideas, proyectos que se van a concretar y otros que ya empezaron, pero esto que mostramos es nuestra forma de trabajar, articulando con Nación, adhiriendo a un programa nacional de desarrollo para el Norte argentino como el Plan Belgrano que es verdadero federalismo, con equipos técnicos que seguirán incorporando profesionales y principalmente con el concepto de que somos diferentes”.

El aspirante a jefe comunal explicó que “pensamos en urbanizaciones modernas, porque no sólo vamos a apagar los incendios que hay ahora, sino que también vamos a pensar en el futuro, porque o si no, nunca saldremos de la inmediatez y eso es lo que más me gusta de este Gobierno nacional, porque nos está invitando a pensar en el mediano y largo plazo que nos merecemos los argentinos”.

El candidato de ECO+Cambiemos aseguró así que “los vecinos de la Capital tienen esperanza de que cambiemos esta realidad y que los barrios no se inunden cuando llueve y la basura siga por todos lados”. Y dijo que “entre todos vamos a asumir este compromiso, con la Nación, la Provincia y toda la ciudadanía vamos a trabajar duramente por el presente y por el futuro para darle a la ciudad de Corrientes la calidad de vida que se merece”.

Inclusión y desarrollo sostenible

Los arquitectos Abel Ambrosetti (especialista en planificación urbana) y Lucía Rugnón (master en diseño de la Universidad de Cataluña) lideraron el equipo técnico que elaboró el plan de desarrollo urbano, presentado en la oportunidad. Bajo una consigna de “inclusión y desarrollo sostenible”, la propuesta técnica insta a una “mirada urbana metropolitana”. Esta visión contempla una ciudad “inclusiva e integrada, policéntrica, con infraestructuras, servicios, equipamientos y espacios públicos suficientes, accesibles y de calidad para todos”.

Para ello el equipo técnico de ECO+Cambiemos estableció como ejes estratégicos el desarrollo urbano sobre la margen del río Paraná y su concepción como ciudad metropolitana en la que se conglomeran las ciudades vecinas, tanto de Corrientes como de Resistencia en la vecina provincia del Chaco, sumando a una población de un millón de habitantes.

Se estableció así como prioridad el mejoramiento, recuperación y creación de espacios públicos de calidad y la urbanización de asentamientos informales, como así también la construcción de redes de desagües pluviales (plan hídrico), agua potable y cloacas. Para continuar con una descentralización de la ciudad, dividida en tres distritos: una zona central como centro cultural y administrativo; una zona norte como centro de eventos y convenciones, transferencia y transporte; y una zona sur como centro deportivo y de salud.

Cabe señalar que en esta planificación se contemplan proyectos que están en marcha como la ciudad judicial en Santa Catalina y el traslado de organismos provinciales, actualmente ubicados en el Centro. Asimismo, incluyen en este plan los proyectos del segundo puente Corrientes – Chaco, la Autovía de la Ruta 12 y la relocalización de la terminal de ómnibus.

En tanto, el plan también propone nuevos proyectos como la refuncionalización del puerto para convertirlo en un complejo comercial, gastronómico y hotelero, como así también la creación de nuevos parques en los barrios La Olla, Pirayuí, Perichón y la extensión de Costanera Sur.