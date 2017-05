Concejales de ECO visitaron el predio en el que se tenían que construir las viviendas

Una Comisión de Concejales de Encuentro por Corrientes, visitaron el predio en el que supuestamente se tenían que construir 60 viviendas, del Plan Techo Digno, que financia el Gobierno Nacional y que debe desarrollar el municipio de la Capital,

y que fuera motivo de una denuncia periodística en el Programa La Cornisa que conduce Luis Majul, por irregularidades en el proceso de ejecución, denunciándose transferencias por 30 millones de pesos para tal fin, y que no se han realizado las obras, a pesar de que las empresas involucradas han certificado las mismas.

Los ediles han constatado en el terreno que no hay ninguna vivienda construida,” ni siquiera se visualizan en el lugar los trabajos preliminares para ello, sostuvo el edil Alfredo Vallejos “

Quién además agregó la “interpelación al intendente es una facultad del Concejo Deliberante, no del Ejecutivo municipal, y la vamos a realizar por este tema de las viviendas del plan Techo Digno, cuando tengamos toda la documentación necesaria, ahora lo que hicimos es venir a constatar en el terreno la situación, a partir de la noticia periodística difundida en el Programa La Cornisa”.

Consignando asimismo: “la situación es muy preocupante, este un predio que no se muestra acondicionado para la construcción de esta cantidad de viviendas, con accesos complejos y en terrenos que están con agua, por lo que presumimos que se pueden inundar, hay un par de Galpones que pueden ser los obradores, hacia el sur se notan la existencia de seis casillas de madera, que no tendrían nada que ver con el Plan que estamos investigando. Eso es todo lo que se visualiza en el lugar, y por supuesto los Carteles de Obras y publicitarios”.

Finalmente Vallejos expresó: “es una situación preocupante, los concejales, no hemos recibido nunca información sobre este, ni sobre otro plan que tiene en marcha o tendría el municipio, a pesar de nuestros pedidos formales. Ahora estamos en proceso de recopilar toda la información y

cuando tengamos todo lo que creemos necesario, vamos a actuar en el terreno que corresponda”.

El concejal Hugo Calvano, que visitó el predio junto al mencionado Alfredo Vallejos, Emilio Lanari, Florencia Ojeda, Juan José López Desimoni, Norberto Ast, entre otros, expresó: “esto es la muestra de la falta de transparencia con la que se actúa en la gestión de Ríos, acá se nota que no hay nada hecho por el valor de los 30 millones de pesos que giró la Nación para la construcción de viviendas, a pesar de que se certificó obras en ese sentido, no existen tampoco trabajos de alistamientos del terreno, a la vez que se nota que el mismo es inundable, dado que hay grandes porciones que en este momento tienen agua”.

Agregando: “desde el Concejo Deliberante, venimos realizando los pedidos de informes, y en más de una ocasión se nos tildó de decir cosas que no son ciertas y que denunciamos por denunciar, ahora eso queda totalmente esclarecido, teníamos razón, se han enviado fondos con un destino especifico y no se ha utilizado para ello y además se ha falseado la información, certificando trabajos que no se han realizado. Nosotros, -por los concejales- estamos buscando toda la información y documentación de este plan y cuando la obtengamos, no solo vamos a dar a conocer nuestro punto de vista, sino que vamos a actuar donde corresponda, ya sea en el Concejo, en la Justicia o con los organismos nacionales”.

Finalmente Calvano hizo una advertencia: “esta manera de actuar a todas luces incorrecta, constituye un peligro para la municipalidad y la ciudadanía, porque en cada situación que se ha dado con este mecanismo, en que se remiten fondos para obras que luego no se hacen, se marginan al municipio de futuros programas, con el perjuicio que ello acarrea, por ello tenemos que determinar claramente responsabilidades”.

Finalmente otro de los que se refirió al tema en el terreno fue el concejal de la UCR Norberto Ast, quién sostuvo: “estamos el predio en el que debían estar emplazándose las viviendas, y no hay tal obra, ni siquiera los aprestos para ello, esto constituye un hecho grave que debe esclarecerse, nosotros tras esta visita, vamos a nutrirnos de toda la documentación correspondiente, para luego poder actuar. A primera vista hay una cantidad de irregularidades, no obstante, nosotros vamos a seguir todo los pasos para obtener los elementos necesarios para poder actuar de manera responsable y clara en este tema”.

Los ediles tras recorrer el predio se retiraron y anunciaron que darán a conocer sus conclusiones respecto de esta situación que se registra con el Plan Techo Digno, y las responsabilidades por las supuestas irregularidades surgida a partir de la denuncia periodística y constataciones propias.