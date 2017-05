El gobernador Ricardo Colombi inauguró una Biblioteca en el barrio Bicentenario de Goya

El Gobernador de la Provincia, encabezó la inauguración de la biblioteca popular del barrio Bicentenario de la Patria de la ciudad de Goya, Marta Elgul de París, lo hizo acompañado por los ministros de Coordinación y Planificación Eduardo Vischi, de Industria Comercio y Trabajo Ignacio Osella, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia,

legisladores nacionales y provinciales, intendentes de la zona y una multitud de vecinos que desbordaron de la entidad cultural. El mandatario expresó que la flamante institución debe ser el epicentro de la formación y la recuperación del hábito de la lectura de los niños y jóvenes.

El barrio Bicentenario de la Patria de la Ciudad de Goya vivió una noche de fiesta en la oportunidad, con la inauguración de la biblioteca popular Marta Elgul de París, quién tuvo la idea de fundar la mismas, para lo contó el apoyo de la Comisión Vecinal cuya presidente es también titular de esta nobel institución, María de los Angeles Soto, que contó con una comisión de apoyo entre los que se encontraba la señora madre del mismo mandatario de la provincia.

El acto se inició con el corte de cintas y descubrimiento de placas en el acceso de la biblioteca, cuyo edificio fue construido por el INVICO -Instituto de Viviendas de Corrientes- encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, seguidamente el cura párroco Lisandro Pitón concretó una invocación religiosa.

Colombi

Al hacer uso de la palabra el gobernador Ricardo Colombi expresó su satisfacción por la inauguración de una entidad como lo es una biblioteca, expresando: “ estamos dando vida a una verdadera casa de la cultura, que tiene que ser un lugar para que los niños y jóvenes encuentren la posibilidad de formarse, de adquirir conocimiento y fundamentalmente de recuperar el hábito de la lectura, perdido por el avance de medios tecnológicos, muy útiles por cierto, pero que generan también algunos inconvenientes. Estamos seguros desde el gobierno, que los recursos que se ponen en Educación son una inversión, igual que aquí en este Biblioteca, porque una comunidad que se sostiene en la formación, en los valores progresa como tal o sino es muy complicado que lo haga”.

Agregando: “esto es producto del trabajo y el esfuerzo de muchas personas y debe estar al servicio de la comunidad goyana, como un espacio del conocimiento, y quiero felicitar a todos lo que pusieron su esfuerzo para la concreción de esta casa, entre ellas está mi madre, que fue profesora de Física y Química y también bibliotecaria, por lo que tiene un amor especial por estas instituciones”

Finalmente expresó: “reitero quiero que esto sirva para toda la comunidad, como un espacio de la cultura, de la formación y para los jóvenes y niños, que van a ser los actores principales de la futura comunidad de Goya, encuentren un lugar que le sirva para su formación, tanto en lo que hace a la adquisición de conocimiento como en lo personal, porque una sociedad que no se nutre de conocimiento y de buenos valores no progresa y no genera buenos ciudadanos”.

Agradecimientos

En primer lugar habló la presidenta de la Biblioteca, Maria de los Ángeles Soto, quien agradeció principalmente “por este magnífico salón que alberga la Biblioteca, al gobernador Colombi por convertir este sueño en realidad gracias a su decisión política, y a la escritora Marta Elgul de París por la idea de convertir el lugar en un espacio literario”. En este sentido, también hizo extensivo los agradecimientos a todas las personas que atendieron el pedido desde el Gobierno provincial, como el ministro de Industria, Ignacio Osella, y las autoridades del INVICO, a cargo de la obra, entre otros.

Seguidamente, en representación de la Asociación Amigos de la Biblioteca de Goya, María Alicia Gómez de Balbuena, realizó una breve reseña de los pasos que llevaron a la inauguración oficial de mencionado espacio, y en ese relato destacó a “dos mujeres que nos enorgullece nombrarlas porque fueron partes fundamentales de este proyecto: Marta Elgul de París y Gumersinda A. Codello de Colombi, su madre”, le dijo al primer Mandatario. También una vecina del barrio, Zara Ojeda, agradeció a los funcionarios presentes por haber creído y concretado esta Biblioteca.

Por medio de un audio, la escritora Marta Elgul de París, que no pudo estar presente físicamente se disculpó por su ausencia, pero manifestó su alegría por la obra y recordó la fecha de la fundación de la Biblioteca que fue en julio de 2013. Y tampoco pudo dejar de indicar a Gumersinda Codello de Colombi como “protagonista y arquitecta invisible de esta obra”.