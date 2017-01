Preocupa a la UOCRA la perdida 500 fuentes de trabajo en INTESAR

La empresa INTESAR, es la encargada de la construcción de la línea de 500 kw que une desde Ituzaingo Ctes. hasta Puerto Bastiani Chaco.

Por la cual UOCRA solicita la intervención de las autoridades provinciales y la gestión ante la nación para que se logre el cumplimiento de los acuerdos llegados.

El gremio ya realizo los reclamos ante el ministerio de energía de la provincia en la persona del Ing. Eduardo Melano, quien ya ha realizado gestione ante los organismos y nacionales.

Y también ante el jefe de inspección de la línea el Ing. Angel Mazza campo.

Esta organización gremial puso en conocimiento al Sr. Gobernador , a través de nota con fecha 02 de diciembre pasado de la problemática de la situación solicitándole una audiencia, sin poder lograrlo hasta la fecha.

La empresa hasta el día de hoy debe al total de los trabajadores vacaciones del 2016 aguinaldo, y la primera quincena de enero y liquidaciones finales a varios compañeros despedidos en noviembre del 2016.

No obstante a esto se solicitó con carácter de urgencia a la Sub Secretaria de Trabajo que intervenga conciliatoriamente ante la situación de la obra del tendido de alta tensión sito su obrador principal sobre la ruta 12 que origina incertidumbre en los trabajadores al no conocer la fecha de pago , ni la fecha de continuidad de las obras, dándonos audiencia recién para el día 07/02 del 2017, 60 días desde el inicio de la grave situación que atraviesan los compañeros.

Es por ello que nuevamente se reitera el pedido al Sr. Gobernador, que intervenga ante la empresa y ante la nación, en defensa de más de 500 compañeros de trabajo que hoy se encuentran en la incertidumbre, evitando con esto que se llegue a medidas de protestas que generen malestar social.