Entró en funcionamiento el primer aserrado en el parque forestoindustrial Santa Rosa

Maderera G&G S.R.L habilitó su galpón en el predio que la Provincia construyó exclusivamente para concentrar las industrias del sector forestal. La firma invirtió más de 10 millones de pesos y proyecta seguir ese camino para agregar valor en origen. Osella destacó que todos los operarios trabajen con los elementos de seguridad para prevenir accidentes.

El parque forestoindustrial Santa Rosa cuenta desde hoy con otra empresa instalada y habilitada para operar, se trata de la firma Maderera G&G S.R.L que invirtió cerca de 10 millones de pesos para trasladarse al predio construido por el Gobierno provincial para concentrar a los aserraderos de la zona. La inauguración de la planta se realizó hoy con la presencia del ministro de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Osella, quien valoró la iniciativa de Gustavo Galarza, titular de la compañía, por la decisión de radicar su emprendimiento dentro del parque.

La inversión fue hecha totalmente con capitales privados y consiste en el “montaje de un aserradero con una línea nueva que incluye máquinas automáticas, múltiples, refiladoras, cierra sinfín, chipeadora, carros neumáticos, comando mediante programación computarizada”, explicó el titular de la empresa. Cuando la empresa esté totalmente operativa tiene una capacidad de producción diaria de 25 mil pies de pino aserrado.

La parcela donde funcionará Maderera G&G tiene 1.000 m² totalmente cubiertos y da trabajo a 16 operarios, posiblemente cuando esté finalizada la segunda etapa del proyecto, que demandará mayor espacio, ocupará más mano de obra. .

Acompañamiento oficial

Galarza agradeció el trabajo hecho desde el Ministerio de Industria para concretar la instalación de su empresa en el parque al señalar que “tanto el ministro Osella como los técnicos de la Dirección de Parques Industriales de la Subsecretaría de Industria me brindaron un apoyo excelente. Me saco el sombrero ante ellos por el profesionalismo y la predisposición que me dieron”.

El empresario misionero que lleva ya seis años de actividad maderera en Santa Rosa confesó que “iba a montar el aserradero en un lugar que ya estaba proyectado y desde el Ministerio me propusieron que lo haga dentro del predio forestoindutrial y tras iniciar los procesos burocráticos hoy es una realidad”.

Por otro lado, Galarza alentó a sus pares a imitarlo y elegir el parque forestoindustrial como destino de sus inversiones para aprovechar los recursos disponibles en el lugar y porque, a la vez, sirve para ordenar la actividad de los aserraderos en uno de los polos madereros más importantes de la provincia.

Más inversión

Galarza anticipó que planifica continuar ampliando su empresa maderera en el parque forestoindustrial Santa Rosa y que para ello solicitó otra hectárea porque para fin de año estima que estará finalizado el galpón donde se sumará una actividad diferente. “Se trata de una línea para darle valor agregado a la madera con el fin de obtener machimbre y todo tipo de molduras”, dijo el empresario.

A fines del 2.017 estaría terminada la construcción del galpón y la instalación de las máquinas, y cuando esté operativa tendrá una capacidad de 45 metros por minutos con un sistema de aspiración en línea y empaquetado de viruta y compactado de aserrín.